拉脱维亚议会选举投票率为51%——LSM English

10月3日，拉脱维亚议会选举的投票率为51%。拉脱维亚大学政治参与问题研究员尤里·尼基申称这一数字创下历史新低，并指出，其他欧洲国家的选举参与度也在下降。

据LSM English报道，尼基申研究拉脱维亚政治参与问题已有约15年。他表示，参与投票需要时间，包括了解政党纲领、候选人、他们的声誉及此前的活动。

对政治的不信任

这名研究员认为，一些人在政党的提议和政治人物的工作中看不到预期的成果、诚实和一致性。因此，政治常被视为“肮脏的事情”，而选民的选择可能更多取决于对具体政治人物的信任，而不是政党纲领或政治取向。

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尼基申还指出，在拉脱维亚，有相当一部分公民对民主以及以强势领导人为中心的制度都持积极评价；在后一种制度中，领导人无需考虑议会和选举。他将此与部分社会人士希望看到一位能够快速且权威地解决问题的政治人物联系起来。

选民疏离的风险

尼基申评估认为，低投票率不一定会导致拉脱维亚出现大规模抗议、骚乱或试图以暴力方式改变政权的行动。同时，部分公民可能会逐渐积累对政治制度的疏离感，并认为该制度缺乏足够的公众合法性。

该研究员还指出，限制非政府组织和媒体对公共讨论影响力的风险。在他看来，对经常评估政府行为的非政府组织的批评，可能会变成寻找“替罪羊”，而非分析公共资金使用效率低下或不透明的问题。

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