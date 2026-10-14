Явка на выборах в Сейм Латвии составила 51% — LSM English

В Латвии явка на выборах в Сейм 3 октября составила 51%. Исследователь политического участия Латвийского университета Юрий Никишин назвал её исторически низкой и отметил, что снижение избирательной активности наблюдается и в других европейских странах.

Как сообщает LSM English, Никишин исследует политическое участие в Латвии около 15 лет. По его словам, участие в голосовании требует времени, в частности для ознакомления с программами партий, кандидатами, их репутацией и предыдущей деятельностью.

Недоверие к политике

По мнению исследователя, часть людей не видит в предложениях партий и работе политиков ожидаемых результатов, честности и последовательности. Поэтому политику нередко воспринимают как «грязное дело», а выбор избирателей может больше зависеть от доверия к конкретным политикам, чем от программ или политической ориентации партий.

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Никишин также обратил внимание, что в Латвии есть заметная доля граждан, которые положительно оценивают и демократию, и систему, сосредоточенную на сильном лидере, которому не нужно считаться с парламентом и выборами. Он связал это со стремлением части общества видеть политика, способного быстро и авторитетно решать проблемы.

Риски отчуждения избирателей

По оценке Никишина, низкая явка не обязательно приведёт к массовым протестам, беспорядкам или попыткам насильственной смены власти в Латвии. В то же время у части граждан может накапливаться отчуждение от политической системы и представление о её недостаточной общественной легитимности.

Исследователь также указал на риски ограничения влияния неправительственных организаций и медиа на общественную дискуссию. По его мнению, критика НПО, которые часто оценивают действия властей, может становиться поиском «козла отпущения» вместо анализа неэффективного или непрозрачного использования государственных средств.

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