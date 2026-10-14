德国经济第三季度失去增长动能——阿纳多卢通讯社

德国经济在第三季度暂时失去增长动能，但仍处于复苏轨道。高能源价格以及低水位导致的内河航运限制影响了商业活动，阿纳多卢通讯社报道，援引该国经济和能源部10月报告。

该部门指出，在今年上半年复苏后，增长速度可能已经放缓。全球对高耗能商品的库存积累减弱，低水位则限制了通过内河水道的运输。由于购买力下降、不确定性以及融资成本上升，国内需求近期不太可能为经济提供显著支持。

生产与出口

经价格、日历和季节性因素调整后，商品生产部门8月产出较7月增长2%。建筑产出增长9.3%，部分原因是一个大型能源基础设施项目完工；工业生产增长0.6%。

与此同时，7月和8月的工业生产平均比第二季度水平低1.4%，高耗能行业尤其疲软。8月制造业订单环比下降10.6%，主要是由于包括国防采购在内的大型合同波动。剔除大额订单后，降幅为0.1%。

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8月商品和服务名义出口下降2.7%，连续第二个月下滑，不过仍比一年前高6.9%。与此同时，ifo商业景气指数在9月连续第五个月上升，达到2023年5月以来的最高水平。

能源价格压力

由于能源价格上涨近15%，9月消费者年度通胀率加快至3.3%。剔除食品和能源后的核心通胀率为2.4%。食品价格上涨0.4%，服务价格上涨2.7%。

该部表示，更高的能源成本正越来越多地转嫁给消费者，预计价格压力将在冬季持续。8月零售销售增长1.3%，此前7月下降3.2%，但消费者信心恶化：10月GfK指标降至五个月低点。

经季节性调整后，9月失业人数增加1.2万人，而8月就业人数减少2.9万人。由于招聘前景低迷，该部预计未来数月既不会出现失业率下降，也不会出现就业增长。

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