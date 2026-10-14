Gospodarka Niemiec straciła tempo w trzecim kwartale — Anadolu Agency

Niemiecka gospodarka tymczasowo straciła dynamikę w trzecim kwartale, ale pozostaje na ścieżce ożywienia. Na aktywność gospodarczą wpłynęły wysokie ceny energii oraz ograniczenia w żegludze śródlądowej spowodowane niskim poziomem wody, informuje Anadolu Agency, powołując się na październikowy raport Ministerstwa Gospodarki i Energii tego kraju.

Resort zaznaczył, że po ożywieniu w pierwszej połowie roku tempo wzrostu prawdopodobnie spowolniło. Globalne gromadzenie zapasów towarów energochłonnych osłabło, a niski poziom wody ograniczył transport śródlądowymi drogami wodnymi. Popyt krajowy w najbliższym czasie raczej nie zapewni gospodarce istotnego wsparcia z powodu spadku siły nabywczej, niepewności i rosnących kosztów finansowania.

Produkcja i eksport

Produkcja w sektorze dóbr wzrosła w sierpniu o 2% w porównaniu z lipcem, po uwzględnieniu czynników cenowych, kalendarzowych i sezonowych. Produkcja budowlana zwiększyła się o 9,3%, częściowo dzięki zakończeniu dużego projektu infrastruktury energetycznej, a produkcja przemysłowa wzrosła o 0,6%.

Jednocześnie produkcja przemysłowa w lipcu i sierpniu była średnio o 1,4% niższa niż w drugim kwartale, przy czym szczególnie słabe pozostawały branże energochłonne. Zamówienia w przemyśle spadły w sierpniu o 10,6% w ujęciu miesięcznym, głównie z powodu wahań dużych kontraktów, w tym zamówień obronnych. Z wyłączeniem dużych zamówień spadek wyniósł 0,1%.

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Nominalny eksport towarów i usług zmniejszył się w sierpniu o 2,7% — drugi miesiąc z rzędu — choć nadal był o 6,9% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie indeks klimatu biznesowego ifo rósł we wrześniu piąty miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od maja 2023 roku.

Presja cen energii

Roczna inflacja konsumencka przyspieszyła we wrześniu do 3,3% z powodu niemal 15-procentowego wzrostu cen energii. Inflacja bazowa, z wyłączeniem żywności i energii, wyniosła 2,4%. Ceny żywności wzrosły o 0,4%, a usług — o 2,7%.

Ministerstwo wskazało, że wyższe koszty energii są coraz częściej przenoszone na konsumentów, a presja cenowa ma się utrzymać zimą. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 1,3% po lipcowym spadku o 3,2%, ale zaufanie konsumentów pogorszyło się: wskaźnik GfK na październik spadł do najniższego poziomu od pięciu miesięcy.

Bezrobocie po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrosło we wrześniu o 12 tys. osób, podczas gdy zatrudnienie zmniejszyło się w sierpniu o 29 tys. Z powodu słabych perspektyw zatrudnienia ministerstwo nie oczekuje w najbliższych miesiącach ani spadku bezrobocia, ani wzrostu zatrudnienia.

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