Экономика Германии потеряла темп в третьем квартале — Anadolu Agency

Экономика Германии временно потеряла динамику в третьем квартале, однако остается на траектории восстановления. На деловую активность повлияли высокие цены на энергию и ограничения внутреннего судоходства из-за низкого уровня воды, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на октябрьский отчет Министерства экономики и энергетики страны.

В ведомстве отметили, что после восстановления в первой половине года темпы роста, вероятно, замедлились. Глобальное накопление запасов энергоемких товаров ослабло, а низкий уровень воды ограничил перевозки по внутренним водным путям. Внутренний спрос в ближайшее время вряд ли существенно поддержит экономику из-за снижения покупательной способности, неопределенности и роста стоимости финансирования.

Производство и экспорт

Производство в секторе товаров в августе выросло на 2% по сравнению с июлем с учетом ценовых, календарных и сезонных факторов. Объемы строительства увеличились на 9,3%, отчасти благодаря завершению крупного энергетического инфраструктурного проекта, а промышленное производство прибавило 0,6%.

В то же время промышленное производство в июле и августе в среднем было на 1,4% ниже уровня второго квартала, особенно слабыми оставались энергоемкие отрасли. Производственные заказы в августе сократились на 10,6% в месячном выражении, преимущественно из-за колебаний крупных контрактов, в том числе в оборонных закупках. Без учета крупных заказов снижение составило 0,1%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Номинальный экспорт товаров и услуг в августе сократился на 2,7% — второй месяц подряд, хотя оставался на 6,9% выше, чем годом ранее. В то же время индекс делового климата ifo в сентябре рос пятый месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2023 года.

Давление цен на энергию

Годовая потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 3,3% из-за почти 15-процентного подорожания энергии. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 2,4%. Цены на продукты питания выросли на 0,4%, а на услуги — на 2,7%.

Министерство отметило, что более высокие расходы на энергию все чаще перекладываются на потребителей, а ценовое давление, как ожидается, сохранится зимой. Розничные продажи в августе увеличились на 1,3% после июльского падения на 3,2%, однако потребительское доверие ухудшилось: индикатор GfK на октябрь опустился до пятимесячного минимума.

Безработица с учетом сезонных факторов в сентябре выросла на 12 тыс. человек, тогда как занятость в августе сократилась на 29 тыс. Из-за сдержанных перспектив найма министерство не ожидает в ближайшие месяцы ни снижения безработицы, ни роста занятости.

Читай нас в