Армия США сообщила, что 97% ее военнослужащих прошли обязательную компьютерную оценку когнитивного здоровья. Тестирование ввели для отслеживания последствий воздействия взрывных волн и мониторинга состояния мозга военных на протяжении службы, сообщает Defense News.

Что проверяет тест

Neurocognitive Assessment Tool — компьютерный инструмент, который оценивает внимание, концентрацию, скорость реакции, память, скорость обработки информации и принятие решений. Армия начала проводить такие оценки в 2024 году после сообщений о том, что регулярные тренировки с оружием могут влиять на мозг, в частности вызывать черепно-мозговые травмы.

Военнослужащие действительной службы, Национальной гвардии и резерва на должностях с повышенным риском проходят тест ежегодно, начиная вскоре после поступления на службу. В эту группу входят, в частности, боевые инженеры, специалисты по обезвреживанию боеприпасов и военные, работающие с тяжелыми системами вооружения. Другие солдаты должны проходить оценку раз в три года.

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Мониторинг на протяжении службы

Медицинские работники используют результаты для наблюдения за когнитивным состоянием военнослужащих на протяжении их карьеры и выявления существенных изменений, включая возможные травмы мозга. Помощник министра армии США по объектам, энергетике и окружающей среде Джордан Гиллис заявил, что базовые результаты теста позволяют отслеживать изменения скорости реакции и памяти, а при необходимости — помогать с лечением.

Армия также планирует опубликовать директиву по этому инструменту и более широкой программе контроля избыточного давления. Она предусматривает оценку опасностей, фиксацию воздействий, снижение рисков, когнитивный мониторинг, учет информации, сообщение о заболеваниях и травмах, а также обучение.

В сентябре Управление правительственной подотчетности США сообщило, что Министерство обороны сталкивается с нехваткой персонала и технологий для проведения базовых когнитивных оценок. В апреле Пентагон объявил о годовой пилотной программе нового инструмента в виде приложения, которое должно сократить потребность в ресурсах и улучшить отслеживание воздействий.

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