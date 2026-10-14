Европейский Союз временно ограничил ввоз отдельных видов свежего и переработанного мяса из Намибии после подтверждения вспышки ящура в регионе //Кхараз. Позднее заболевание также выявили в регионе Замбези. Ограничения ЕС касаются определенных видов продукции крупного рогатого скота, овец и коз, а также некоторых товаров из других домашних и диких парнокопытных животных.

Как сообщает Al Jazeera, ЕС объявил об этой мере 5 октября. Она не означает полного запрета на всю мясную продукцию из Намибии: некоторые переработанные товары, прошедшие установленную процедуру снижения рисков, могут и далее поставляться в блок. Партии свежего мяса, сертифицированные властями Намибии до 23 сентября, могут быть допущены в течение 90-дневного переходного периода при соблюдении правил ЕС.

Два очага заболевания

Ветеринарная служба Намибии подтвердила первую вспышку ящура 23 сентября на коммерческой ферме в ветеринарном округе Карасбург, расположенном в южном регионе //Кхараз. По состоянию на 6 октября министерство сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и земельной реформы сообщало о 129 положительных образцах и 17 инфицированных фермах. Ветеринарные бригады проверили 72 из 81 определенной фермы.

7 октября лаборатория подтвердила ящур у крупного рогатого скота на острове Калала в округе Каббе региона Замбези на севере страны. Специалисты отобрали 12 образцов у животных с клиническими признаками заболевания, и все они дали положительный результат.

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В регионе Замбези власти приостановили перемещение парнокопытных животных и необработанной продукции из них, отменили выданные разрешения на перевозку и остановили аукционы, неформальные рынки и другие мероприятия со скоплением животных. Также приостановлен убой на местных бойнях, неформальных рынках и во время социальных мероприятий. Экспортные бойни могут работать с пригодным скотом при соблюдении карантинных требований и проверке прослеживаемости животных.

Давление на фермеров и продавцов

Власти начали экстренную вакцинацию в пострадавшей зоне, усилили надзор и установили блокпосты. В //Кхаразе также начали строить ветеринарное ограждение вдоль реки Оранжевой для усиления контроля на границе с Южной Африкой.

Ограничения уже сказались на местном рынке. Продавцы мяса в Виндхуке сообщили о нехватке продукции, росте ее стоимости и падении выручки. По данным издания The Namibian, мясная корпорация Meatco отправила около 400 производственных работников в трехнедельный оплачиваемый отпуск. Их возвращение будет зависеть от рекомендаций ветеринарных органов.

Представительница Союза сельского хозяйства Намибии Марианне Преториус заявила, что потеря доступа к части экспортных рынков скажется на всех производителях животноводческой продукции в стране. По ее словам, даже после возобновления внутренней торговли цены могут оставаться под давлением, пока не восстановится экспорт.

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