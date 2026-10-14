在//卡拉斯地区确认暴发口蹄疫后，欧盟暂时限制从纳米比亚进口部分种类的新鲜和加工肉类。随后，赞比西地区也发现了该疾病。欧盟的限制措施涉及牛、绵羊和山羊的特定产品，以及其他家养和野生偶蹄动物的部分产品。

据半岛电视台报道，欧盟于10月5日宣布了这项措施。这并不意味着全面禁止所有来自纳米比亚的肉制品：部分经过既定风险降低程序的加工产品仍可继续供应至欧盟。由纳米比亚当局在9月23日之前认证的新鲜肉类批次，在遵守欧盟规则的前提下，可在90天的过渡期内获准进口。

两个疫情点

纳米比亚兽医部门于9月23日确认，南部//卡拉斯地区卡拉斯堡兽医区的一家商业农场发生首起口蹄疫疫情。截至10月6日，农业、渔业、水资源和土地改革部报告称，有129份样本呈阳性，17家农场被感染。兽医团队已检查81家确定农场中的72家。

10月7日，实验室确认该国北部赞比西地区卡贝区卡拉拉岛上的牛感染了口蹄疫。专家从出现临床症状的动物身上采集了12份样本，全部检测结果为阳性。

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在赞比西地区，当局暂停偶蹄动物及其未经加工产品的流动，撤销已签发的运输许可，并停止拍卖、非正规市场以及其他有动物聚集的活动。当地屠宰场、非正规市场和社交活动中的屠宰也被暂停。出口屠宰场可在遵守检疫要求并核查动物可追溯性的条件下，处理符合要求的牲畜。

农民和销售商面临压力

当局已在受影响地区启动紧急疫苗接种，加强监测并设立检查站。在//卡拉斯，当局还开始沿奥兰治河修建兽医围栏，以加强与南非边境的管控。

限制措施已经影响到当地市场。温得和克的肉类销售商报告称，产品短缺、价格上涨，收入下降。据《纳米比亚人报》报道，肉类公司Meatco安排约400名生产员工休三周带薪假。他们何时返岗将取决于兽医部门的建议。

纳米比亚农业联盟代表玛丽安娜·普雷托里乌斯表示，失去进入部分出口市场的机会将影响该国所有牲畜生产者。她说，即使国内贸易恢复，价格也可能持续承压，直到出口恢复。

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