Unia Europejska tymczasowo ograniczyła import niektórych rodzajów świeżego i przetworzonego mięsa z Namibii po potwierdzeniu ogniska pryszczycy w regionie //Kharas. Później chorobę wykryto także w regionie Zambezi. Ograniczenia UE dotyczą określonych rodzajów produktów pochodzących od bydła, owiec i kóz, a także niektórych towarów od innych domowych i dzikich parzystokopytnych.

Jak informuje Al Jazeera, UE ogłosiła ten środek 5 października. Nie oznacza on całkowitego zakazu dotyczącego wszystkich produktów mięsnych z Namibii: niektóre towary przetworzone, które przeszły ustaloną procedurę ograniczania ryzyka, mogą nadal być dostarczane do bloku. Partie świeżego mięsa certyfikowane przez władze Namibii przed 23 września mogą zostać dopuszczone w 90-dniowym okresie przejściowym pod warunkiem przestrzegania przepisów UE.

Dwa ogniska choroby

Namibijska służba weterynaryjna potwierdziła pierwsze ognisko pryszczycy 23 września na komercyjnej farmie w okręgu weterynaryjnym Karasburg, w południowym regionie //Kharas. Według stanu na 6 października ministerstwo rolnictwa, rybołówstwa, zasobów wodnych i reformy rolnej informowało o 129 dodatnich próbkach i 17 zakażonych farmach. Zespoły weterynaryjne skontrolowały 72 z 81 wskazanych farm.

7 października laboratorium potwierdziło pryszczycę u bydła na wyspie Kalala w okręgu Kabbe regionu Zambezi na północy kraju. Specjaliści pobrali 12 próbek od zwierząt z klinicznymi objawami choroby i wszystkie dały wynik dodatni.

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W regionie Zambezi władze zawiesiły przemieszczanie parzystokopytnych i nieprzetworzonych produktów od nich, unieważniły wydane zezwolenia na transport oraz wstrzymały aukcje, nieformalne targi i inne wydarzenia z udziałem skupisk zwierząt. Wstrzymano także ubój w lokalnych rzeźniach, na nieformalnych targach i podczas wydarzeń społecznych. Rzeźnie eksportowe mogą działać z odpowiednim inwentarzem, pod warunkiem przestrzegania wymogów kwarantanny i sprawdzenia identyfikowalności zwierząt.

Presja na rolników i sprzedawców

Władze rozpoczęły pilne szczepienia na dotkniętym obszarze, wzmocniły nadzór i ustawiły posterunki kontrolne. W //Kharas rozpoczęto również budowę ogrodzenia weterynaryjnego wzdłuż rzeki Oranje, aby wzmocnić kontrolę na granicy z Republiką Południowej Afryki.

Ograniczenia już wpłynęły na lokalny rynek. Sprzedawcy mięsa w Windhuku zgłosili niedobory produktów, wzrost ich cen i spadek przychodów. Według The Namibian korporacja mięsna Meatco wysłała około 400 pracowników produkcyjnych na trzytygodniowy płatny urlop. Ich powrót będzie zależał od zaleceń organów weterynaryjnych.

Marianne Pretorius, przedstawicielka Namibijskiego Związku Rolniczego, oświadczyła, że utrata dostępu do części rynków eksportowych wpłynie na wszystkich producentów zwierząt gospodarskich w kraju. Jej zdaniem nawet po wznowieniu handlu krajowego ceny mogą pozostawać pod presją, dopóki eksport nie zostanie przywrócony.

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