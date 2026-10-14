Australia dołączyła do wspólnego oświadczenia kilku państw popierającego niezależność Międzynarodowego Trybunału Karnego po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone nowych sankcji wobec tej instytucji. Nazwa Australii została dodana do listy sygnatariuszy w poniedziałek, a tekst oświadczenia opublikowano na stronie internetowej Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu tego kraju — informuje ABC News.

Oświadczenie sojuszników

Japonia, Kanada, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy i Wielka Brytania opublikowały wspólne oświadczenie pod koniec piątku. Jego sygnatariusze potwierdzili „nieustające i niezachwiane poparcie dla niezależności, bezstronności i uczciwości” MTK.

Państwa oświadczyły również, że żałują i zdecydowanie nie zgadzają się z ogłoszeniem przez Stany Zjednoczone sankcji przeciwko trybunałowi. Ich zdaniem, jeśli ograniczenia wejdą w życie, znacząco wpłyną na pracę MTK, jego pracowników i ich rodziny.

Sankcje i stanowisko Canberry

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił nowe sankcje, które przewidują zamrożenie aktywów trybunału w Stanach Zjednoczonych oraz odcięcie go od dostępu do amerykańskich firm. Administracja USA przewidziała 180-dniowy okres przejściowy do pełnego zastosowania ograniczeń.

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Przedstawiciel federalnego rządu Australii powiedział ABC News, że kraj został zaproszony do przyłączenia się już po pierwszej publikacji oświadczenia. Australia poinformowała Niderlandy w niedzielę o gotowości do złożenia swojego podpisu. Przedstawiciel jednego z państw europejskich potwierdził tę wersję, zaznaczając, że koordynacja stanowiska między krajami na różnych kontynentach w weekend wymagała czasu.

Jednocześnie rozmówca z innego kraju zachodniego powiedział, że Canberra wybrała ostrożniejsze i mniej publiczne podejście do obrony MTK niż niektórzy inni sojusznicy USA. Profesor prawa Uniwersytetu Zachodniego Sydney Catherine Renshaw nazwała początkową reakcję Australii powolną, ale z zadowoleniem przyjęła jej dołączenie do oświadczenia.

Według niej sankcje mogą stworzyć znaczne trudności dla pracy trybunału, ponieważ amerykańskie firmy i instytucje finansowe odgrywają ważną rolę w świadczeniu MTK usług prawnych, bankowych i organizacji podróży. Australijski rząd współpracuje również z obywatelami kraju zatrudnionymi w trybunale nad skutkami ograniczeń.

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