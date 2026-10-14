Australia dołączyła do oświadczenia popierającego MTK po sankcjach USA — ABC News Australia
Australia dołączyła do wspólnego oświadczenia kilku państw popierającego niezależność Międzynarodowego Trybunału Karnego po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone nowych sankcji wobec tej instytucji. Nazwa Australii została dodana do listy sygnatariuszy w poniedziałek, a tekst oświadczenia opublikowano na stronie internetowej Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu tego kraju — informuje ABC News.
Oświadczenie sojuszników
Japonia, Kanada, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy i Wielka Brytania opublikowały wspólne oświadczenie pod koniec piątku. Jego sygnatariusze potwierdzili „nieustające i niezachwiane poparcie dla niezależności, bezstronności i uczciwości” MTK.
Państwa oświadczyły również, że żałują i zdecydowanie nie zgadzają się z ogłoszeniem przez Stany Zjednoczone sankcji przeciwko trybunałowi. Ich zdaniem, jeśli ograniczenia wejdą w życie, znacząco wpłyną na pracę MTK, jego pracowników i ich rodziny.
Sankcje i stanowisko Canberry
Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił nowe sankcje, które przewidują zamrożenie aktywów trybunału w Stanach Zjednoczonych oraz odcięcie go od dostępu do amerykańskich firm. Administracja USA przewidziała 180-dniowy okres przejściowy do pełnego zastosowania ograniczeń.
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Przedstawiciel federalnego rządu Australii powiedział ABC News, że kraj został zaproszony do przyłączenia się już po pierwszej publikacji oświadczenia. Australia poinformowała Niderlandy w niedzielę o gotowości do złożenia swojego podpisu. Przedstawiciel jednego z państw europejskich potwierdził tę wersję, zaznaczając, że koordynacja stanowiska między krajami na różnych kontynentach w weekend wymagała czasu.
Jednocześnie rozmówca z innego kraju zachodniego powiedział, że Canberra wybrała ostrożniejsze i mniej publiczne podejście do obrony MTK niż niektórzy inni sojusznicy USA. Profesor prawa Uniwersytetu Zachodniego Sydney Catherine Renshaw nazwała początkową reakcję Australii powolną, ale z zadowoleniem przyjęła jej dołączenie do oświadczenia.
Według niej sankcje mogą stworzyć znaczne trudności dla pracy trybunału, ponieważ amerykańskie firmy i instytucje finansowe odgrywają ważną rolę w świadczeniu MTK usług prawnych, bankowych i organizacji podróży. Australijski rząd współpracuje również z obywatelami kraju zatrudnionymi w trybunale nad skutkami ograniczeń.