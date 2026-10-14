Австралія долучилася до заяви на підтримку МКС після санкцій США — ABC News Australia

Австралія приєдналася до спільної заяви низки держав на підтримку незалежності Міжнародного кримінального суду після оголошення США нових санкцій проти установи. Ім'я Австралії додали до переліку підписантів у понеділок, а текст заяви опублікували на сайті Міністерства закордонних справ і торгівлі країни, повідомляє ABC News.

Заява союзників

Спільну заяву наприкінці п'ятниці оприлюднили Японія, Канада, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Велика Британія. Її підписанти підтвердили «постійну й непохитну підтримку незалежності, неупередженості та доброчесності» МКС.

Країни також заявили, що шкодують і рішуче не погоджуються з оголошенням санкцій Сполучених Штатів проти суду. На їхню думку, якщо обмеження набудуть чинності, це суттєво позначиться на роботі МКС, його співробітниках та їхніх сім'ях.

Санкції та позиція Канберри

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про нові санкції, які передбачають заморожування активів суду у США та припинення його доступу до американських компаній. Адміністрація США передбачила 180-денний перехідний період до повного застосування обмежень.

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Представник федерального уряду Австралії повідомив ABC News, що країну запросили долучитися вже після першої публікації заяви. Австралія в неділю поінформувала Нідерланди про готовність поставити свій підпис. Представник однієї з європейських держав підтвердив цю версію, зазначивши, що координація позиції між країнами на різних континентах у вихідні потребувала часу.

Водночас співрозмовник іншої західної країни сказав, що Канберра обрала обережніший і менш публічний підхід до захисту МКС, ніж деякі інші союзники США. Професорка права Університету Західного Сіднея Кетрін Реншоу назвала початкову реакцію Австралії повільною, але привітала її приєднання до заяви.

За її словами, санкції можуть створити значні труднощі для роботи суду, оскільки американські компанії та фінансові установи відіграють важливу роль у наданні МКС юридичних, банківських послуг і послуг з організації поїздок. Австралійський уряд також працює з громадянами країни, які працевлаштовані в суді, над наслідками обмежень.

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