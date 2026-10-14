在美国宣布对该机构实施新制裁后，澳大利亚加入了多个国家支持国际刑事法院独立性的联合声明。澳大利亚的名称于周一被加入签署国名单，声明文本也被发布在该国外交和贸易部网站上，澳大利亚广播公司新闻报道。

盟友声明

日本、加拿大、丹麦、德国、法国、意大利、荷兰和英国于周五晚些时候发布了联合声明。声明签署方重申了对国际刑事法院“独立性、公正性和廉正”的“持续且坚定不移的支持”。

这些国家还表示，对美国宣布制裁该法院感到遗憾并坚决反对。它们认为，如果限制措施生效，将对国际刑事法院、其工作人员及其家属的工作和生活产生重大影响。

制裁与堪培拉的立场

美国国务卿马尔科·鲁比奥宣布了新的制裁措施，其中包括冻结该法院在美国的资产，并终止其获得美国公司服务的渠道。美国政府设定了180天的过渡期，之后将全面实施这些限制。

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澳大利亚联邦政府的一名代表告诉澳大利亚广播公司新闻，澳大利亚是在声明首次发布后才受邀加入的。澳大利亚于周日通知荷兰，表示愿意签署该声明。一名欧洲国家代表证实了这一说法，并指出，在周末协调不同大洲国家之间的立场需要时间。

与此同时，另一西方国家的一名消息人士表示，与美国的一些其他盟友相比，堪培拉选择了更谨慎、较少公开的方式来捍卫国际刑事法院。西悉尼大学法学教授凯瑟琳·伦肖称澳大利亚最初的反应迟缓，但欢迎其加入声明。

她表示，制裁可能给法院工作带来重大困难，因为美国公司和金融机构在向国际刑事法院提供法律、银行及旅行安排服务方面发挥着重要作用。澳大利亚政府也正与受雇于该法院的本国公民共同应对限制措施带来的后果。

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