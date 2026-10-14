Австралия присоединилась к совместному заявлению ряда государств в поддержку независимости Международного уголовного суда после объявления Соединенными Штатами новых санкций против учреждения. Название Австралии добавили в список подписантов в понедельник, а текст заявления опубликовали на сайте Министерства иностранных дел и торговли страны, сообщает ABC News.

Заявление союзников

Япония, Канада, Дания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Великобритания опубликовали совместное заявление в конце пятницы. Его подписанты подтвердили «постоянную и непоколебимую поддержку независимости, беспристрастности и добросовестности» МУС.

Страны также заявили, что сожалеют и решительно не согласны с объявлением Соединенными Штатами санкций против суда. По их мнению, если ограничения вступят в силу, это существенно скажется на работе МУС, его сотрудниках и их семьях.

Санкции и позиция Канберры

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о новых санкциях, предусматривающих замораживание активов суда в США и прекращение его доступа к американским компаниям. Администрация США предусмотрела 180-дневный переходный период до полного применения ограничений.

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Представитель федерального правительства Австралии сообщил ABC News, что страну пригласили присоединиться уже после первой публикации заявления. Австралия в воскресенье уведомила Нидерланды о готовности поставить свою подпись. Представитель одного из европейских государств подтвердил эту версию, отметив, что координация позиции между странами на разных континентах в выходные потребовала времени.

В то же время собеседник из другой западной страны сказал, что Канберра выбрала более осторожный и менее публичный подход к защите МУС, чем некоторые другие союзники США. Профессор права Университета Западного Сиднея Кэтрин Реншоу назвала первоначальную реакцию Австралии медленной, но приветствовала ее присоединение к заявлению.

По ее словам, санкции могут создать значительные трудности для работы суда, поскольку американские компании и финансовые учреждения играют важную роль в предоставлении МУС юридических, банковских услуг и услуг по организации поездок. Австралийское правительство также работает с гражданами страны, трудоустроенными в суде, над последствиями ограничений.

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