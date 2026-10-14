Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Binjamin Netanjahu rozmawiali o możliwości przeprowadzenia dużej nowej operacji przeciwko Iranowi przed wyborami w obu krajach. Powołując się na Axios, informuje o tym Anadolu Agency.

Zaprzeczenie Białego Domu

Według Axios rozmowy odbyły się, zanim Trump publicznie oświadczył, że nie uderzy na Iran przed wyborami uzupełniającymi w USA w listopadzie. Jedno ze źródeł portalu twierdzi, że Netanjahu przedstawił izraelskie dane wywiadowcze dotyczące możliwych prób Iranu odbudowania programu nuklearnego, w tym prawdopodobnego wykorzystania obiektu Pickaxe Mountain do wzbogacania uranu.

Przedstawiciel Białego Domu nazwał fałszywym twierdzenie, że omawiano wznowienie wojny, i oświadczył, że Trump wykluczył ataki przed listopadowymi wyborami. Jednocześnie jeden z amerykańskich urzędników określił stanowisko prezydenta jako nieobejmujące wyraźnych zobowiązań: według niego Trump poprosił Netanjahu o przygotowania, ale nie obiecał rozpoczęcia operacji.

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Gotowość wojskowa i wybory

Według źródeł Axios wojska USA i Izraela pozostają w stanie gotowości i kończą przygotowania na wypadek zmiany stanowiska przez Trumpa. Jak twierdzi portal, za wznowieniem uderzeń najaktywniej opowiadają się sekretarz obrony USA Pete Hegseth oraz dowództwo Centralnego Dowództwa USA, podczas gdy większość doradców popiera kontynuowanie sankcji i presji gospodarczej.

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Ejal Zamir, według informacji portalu, powiedział przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA Danowi Caine'owi, że rozpoczęcie działań bojowych w ciągu trzech tygodni może doprowadzić do przełożenia głosowania w Izraelu zaplanowanego na 27 października z powodu prawdopodobnej irańskiej odpowiedzi rakietowej. Katarscy mediatorzy, według Axios, oczekują na odpowiedź Teheranu na ostatnią amerykańską kontrofertę.

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