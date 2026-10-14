美国总统唐纳德·特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡曾讨论在两国选举前对伊朗实施一次大规模新行动的可能性。阿纳多卢通讯社援引Axios报道称。

白宫否认

据Axios消息，这些会谈发生在特朗普公开表示不会在11月美国中期选举前打击伊朗之前。该媒体的一名消息人士称，内塔尼亚胡展示了以色列情报，内容涉及伊朗可能试图恢复其核计划，其中包括可能利用皮卡克斯山设施浓缩铀。

白宫一名官员称有关讨论重启战争的说法不实，并表示特朗普已排除在11月选举前发动攻击的可能性。与此同时，一名美国官员称总统的立场不包含明确承诺：据其所述，特朗普要求内塔尼亚胡做好准备，但没有承诺启动行动。

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军事戒备与选举

据Axios消息人士称，美国和以色列军队仍处于戒备状态，并正在完成准备工作，以防特朗普改变立场。据称，美国国防部长皮特·赫格塞思和美国中央司令部领导层最积极主张恢复打击，而大多数顾问支持继续实施制裁和经济施压。

据该媒体报道，以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔告诉美国参谋长联席会议主席丹·凯恩，在三周内开始战事可能导致原定于10月27日在以色列举行的投票被推迟，原因是伊朗可能作出导弹回应。据Axios称，卡塔尔调解人正在等待德黑兰对美国最新反提案的回应。

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