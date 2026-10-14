Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность крупной новой операции против Ирана перед выборами в обеих странах. Об этом со ссылкой на Axios сообщает Anadolu Agency.

Опровержение Белого дома

По информации Axios, разговоры состоялись до того, как Трамп публично заявил, что не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США в ноябре. Один из собеседников издания утверждает, что Нетаньяху представил израильские разведданные о возможных попытках Ирана восстановить ядерную программу, в том числе о вероятном использовании объекта Пикакс-Маунтин для обогащения урана.

Представитель Белого дома назвал ложным утверждение об обсуждении возобновления войны и заявил, что Трамп исключил атаки до ноябрьских выборов. В то же время один американский чиновник охарактеризовал позицию президента как не содержащую четких обязательств: по его словам, Трамп попросил Нетаньяху готовиться, но не обещал начинать операцию.

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Военная готовность и выборы

По данным источников Axios, военные США и Израиля остаются в состоянии готовности и завершают подготовку на случай изменения позиции Трампа. Как утверждается, активнее всего за возобновление ударов выступают министр обороны США Пит Хегсет и руководство Центрального командования США, тогда как большинство советников поддерживает продолжение санкций и экономического давления.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, по информации издания, сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Дэну Кейну, что начало боевых действий в течение трех недель может привести к переносу запланированного на 27 октября голосования в Израиле из-за вероятного ракетного ответа Ирана. Катарские посредники, по данным Axios, ожидают реакции Тегерана на последнее американское контрпредложение.

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