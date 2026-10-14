W Ghanie uwolniono 117 ofiar ośrodków oszustw — The Hill

W Ghanie w wyniku międzynarodowej operacji przeciwko sieciom oszustw uwolniono 117 ofiar handlu ludźmi przetrzymywanych w ośrodkach oszustw. Jak podaje The Hill, operacja doprowadziła również do dziesiątek aresztowań. Ghanskie organy ścigania skonfiskowały setki urządzeń elektronicznych i wykryły co najmniej 11 mln dolarów środków, które potencjalnie mogą zostać zamrożone.

Międzynarodowe śledztwo

Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości USA, FBI i innych amerykańskich agencji federalnych spotkali się w siedzibie brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości w Londynie. Wymieniali tam informacje wywiadowcze dotyczące ponadnarodowej sieci oszustw z jednostkami zwalczającymi cyberprzestępczość z różnych krajów, w tym Ghany i Nigerii.

Do śledztwa dołączyły także organy ścigania z Australii, Kanady, Indii i Nowej Zelandii, a także Interpol. Zastępca dyrektora ds. oszustw brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości Nick Sharp oświadczył, że współpraca organów ścigania i firm technologicznych umożliwiła uderzenie w grupę, która wyrządziła krzywdę tysiącom ofiar oszustw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola firm technologicznych

Organy ścigania współpracowały z ponad tuzinem firm technologicznych, w tym Meta, OpenAI, Microsoft, Google, Starlink i Coinbase. Blokowały one konta powiązane z siecią i próbowały powstrzymywać aktywne schematy oszustw.

Meta poinformowała o usunięciu ponad 3,7 mln kont, stron lub grup, które według firmy były skierowane do użytkowników w USA i Wielkiej Brytanii. Większość tych profili podszywała się pod użytkowników z USA lub Wielkiej Brytanii. Microsoft zawiesił konta podejrzewane o powiązania z cyberprzestępczością, a Coinbase, według informacji Meta, pomogła zidentyfikować ponad 65 poszkodowanych i zapobiec potencjalnym oszustwom o wartości ponad 415 tys. dolarów.

Według Meta uwolnione osoby były zmuszane przez syndykaty przestępcze do pracy przy operacjach oszustw. Firma oświadczyła, że poszkodowani cierpieli z powodu niedożywienia, przemocy fizycznej i psychicznej, a osoby, które ich przetrzymywały, zostały zatrzymane i grozi im odpowiedzialność karna. Oszuści wykorzystywali fikcyjne oferty inwestycyjne, fałszywe oferty pracy i zadania cyfrowe, podszywali się pod przedstawicieli organów ścigania, wojska lub instytucji państwowych, a także nawiązywali fałszywe kontakty romantyczne lub zawodowe, aby wyłudzać pieniądze.

Czytaj nas na