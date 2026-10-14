加纳解救117名诈骗中心受害者——The Hill

在加纳，一项针对诈骗网络的国际行动解救了117名被关押在诈骗中心的人口贩运受害者。据The Hill报道，此次行动还导致数十人被捕。加纳执法人员查获数百台电子设备，并发现至少1100万美元资金可能被冻结。

国际调查

美国司法部、联邦调查局和其他美国联邦机构的代表在伦敦英国国家打击犯罪局总部举行会面。他们与包括加纳和尼日利亚在内的多个国家的网络犯罪打击部门，就一个跨国诈骗网络交换了情报。

澳大利亚、加拿大、印度和新西兰的执法机构，以及国际刑警组织也加入了调查。英国国家打击犯罪局负责诈骗事务的副局长尼克·夏普表示，执法机构与科技公司的合作，使得打击一个伤害了数千名诈骗受害者的团伙成为可能。

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科技公司的作用

执法机构与十多家科技公司合作，其中包括Meta、OpenAI、Microsoft、Google、Starlink和Coinbase。它们封禁了与该网络有关联的账户，并试图阻止正在进行的诈骗活动。

Meta表示，已删除超过370万个账户、页面或群组；该公司称，这些账户、页面或群组面向美国和英国用户。大多数此类个人资料冒充美国或英国用户。Microsoft暂停了涉嫌与网络犯罪有关联的账户，而据Meta透露，Coinbase帮助识别了65名以上受害者，并防止了金额超过41.5万美元的潜在诈骗。

Meta称，犯罪集团强迫获救人员从事诈骗活动。该公司表示，受害者遭受营养不良、身体和心理虐待，而关押他们的人员已被拘留，并面临刑事起诉。诈骗者使用虚假的投资提议、虚假职位空缺和数字任务，冒充执法机构、军方或政府机构的代表，还建立虚假的恋爱或职业联系以骗取钱财。

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