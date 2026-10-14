В Гане освободили 117 жертв мошеннических центров — The Hill

В Гане в результате международной операции против мошеннических сетей освободили 117 жертв торговли людьми, которых удерживали в мошеннических центрах. По данным The Hill, операция также привела к десяткам арестов. Ганские правоохранители изъяли сотни электронных устройств и выявили не менее 11 млн долларов средств, которые потенциально могут быть заморожены.

Международное расследование

Представители Министерства юстиции США, ФБР и других американских федеральных ведомств встретились в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании в Лондоне. Там они обменивались разведданными о транснациональной мошеннической сети с подразделениями по противодействию киберпреступности разных стран, в том числе Ганы и Нигерии.

К расследованию также присоединились правоохранительные органы Австралии, Канады, Индии и Новой Зеландии, а также Интерпол. Заместитель директора по вопросам мошенничества британского Национального агентства по борьбе с преступностью Ник Шарп заявил, что сотрудничество правоохранителей и технологических компаний позволило нанести удар по группировке, которая причинила вред тысячам жертв мошенничества.

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Роль технологических компаний

Правоохранители сотрудничали более чем с десятком технологических компаний, среди которых Meta, OpenAI, Microsoft, Google, Starlink и Coinbase. Они блокировали связанные с сетью учетные записи и пытались останавливать активные мошеннические схемы.

Meta сообщила об удалении более 3,7 млн аккаунтов, страниц или групп, которые, по данным компании, были направлены на пользователей в США и Великобритании. Большинство таких профилей выдавали себя за американских или британских пользователей. Microsoft приостановила учетные записи, подозреваемые в связях с киберпреступностью, а Coinbase, по информации Meta, помогла выявить более 65 пострадавших и предотвратить потенциальные мошенничества на сумму более 415 тыс. долларов.

По утверждению Meta, преступные синдикаты принуждали освобожденных людей работать на мошеннические операции. Компания заявила, что пострадавшие страдали от недоедания, физического и психологического насилия, а удерживавшие их лица были задержаны и столкнутся с уголовным преследованием. Мошенники использовали фиктивные инвестиционные предложения, ложные вакансии и цифровые задания, выдавали себя за представителей правоохранительных органов, военных или государственных учреждений, а также устанавливали фальшивые романтические или профессиональные контакты, чтобы выманивать деньги.

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