Na Florydzie potwierdzono sześć zgonów związanych z huraganem Isaias, który późnym piątkiem dotarł na ląd w kontynentalnej części USA. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na gubernatora stanu Rona DeSantisa.

Okoliczności śmierci ludzi

Według DeSantisa wśród zmarłych jest osoba, która zginęła wskutek upadku drzewa na dom, a także osoba z hrabstwa Escambia, którą znaleziono martwą w garażu z włączonym generatorem.

Inne zgony związane z burzą nastąpiły w wyniku wypadku drogowego na skrzyżowaniu oraz przerw w leczeniu medycznym dwóch osób. Gubernator nazwał informacje o ofiarach śmiertelnych smutnymi, jednocześnie zwracając uwagę na środki ostrożności podjęte przez mieszkańców stanu i lokalne władze. Jego zdaniem przyczyniło się to do mniejszej liczby ofiar w porównaniu z innymi burzami.

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Skutki huraganu

Huragan Isaias przyniósł silny wiatr, ulewy, nagłe powodzie i zagrożenie tornadami dla części południowo-wschodnich USA, pozostawiając setki tysięcy mieszkańców bez prądu. Według stanu na wtorek około 5 tys. osób na Florydzie, na północny zachód od miejsca wejścia huraganu na ląd, nadal nie miało dostępu do energii elektrycznej.

Dla poszkodowanych w stanie zorganizowano bezpłatną dystrybucję zapasów. Isaias stał się pierwszym atlantyckim huraganem sezonu 2026 oraz pierwszym huraganem, który dotarł na ląd w kontynentalnej części USA od dwóch lat.

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