Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

„Podczas rozmowy poruszyłem trzy kluczowe dla Ukrainy kwestie, na których obecnie skupiamy uwagę opinii publicznej: powrót nielegalnie przemieszczonych i deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienie jeńców wojennych i nielegalnie zatrzymanych cywilów z Ukrainy, a także poszukiwanie osób zaginionych w szczególnych okolicznościach” – zaznaczył rzecznik praw człowieka.

Według niego niezwykle ważne jest, aby te problemy humanitarne pozostawały w centrum międzynarodowej uwagi i przekładały się na konkretne wspólne działania.

Źródło: agencja informacyjna „Interfax-Ukraina” z odniesieniem do oficjalnej strony Dmytro Lubinec na Facebooku.

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne w celu ewakuacji obywateli przy wsparciu Melanii Trump — Lubinec.

Wcześniej Lubinec zapowiedział kolejną ewakuację z Oleszok i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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