Лубинец обсуждал с Меланией Трамп вопрос о возвращении украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

«В ходе беседы я затронул три ключевых для Украины направления, на которых мы сегодня сосредотачиваем внимание общественности: возвращение незаконно перемещенных и депортированных украинских детей, освобождение военнопленных и незаконно задержанных гражданских лиц Украины, а также поиск пропавших без вести при особых обстоятельствах», — отметил омбудсмен.

По его словам, крайне важно, чтобы эти гуманитарные проблемы оставались в центре международного внимания и воплощались в конкретные совместные действия.

Источник: информационное агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на официальную страницу Дмитрия Лубинца в Facebook.

Украина готовит новые гуманитарные миссии для эвакуации граждан при поддержке Мелании Трамп — Лубинец.

Ранее Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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