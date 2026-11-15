乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在华盛顿会见美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普时，提到了遣返被驱逐的乌克兰儿童、释放战俘以及寻找失踪人员等问题。

“在会谈中，我提到了对乌克兰至关重要的三个方面，这也是我们目前重点向公众呼吁的： 让被非法转移和驱逐的乌克兰儿童返回家园、释放战俘和被非法拘留的乌克兰平民，以及搜寻在特殊情况下失踪的人员，”这位人权专员指出。

他表示，至关重要的是，这些人道主义问题应继续成为国际关注的焦点，并转化为具体的联合行动。

来源：国际文传电讯社乌克兰分社，援引德米特里·卢宾采在Facebook上的官方页面。

乌克兰正在筹备新的人道主义行动，以在梅拉尼娅·特朗普的支持下撤离公民——卢宾采表示。

此前，卢宾采茨曾宣布将从奥列什基及周边村庄进行新一轮撤离。

需要指出的是，梅拉尼娅·特朗普曾对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

乌克兰人权专员德米特里·卢宾采夫于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动安全撤离，而对于留下的居民，当局已向其送达了人道主义援助物资。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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