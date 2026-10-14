У Флориді підтвердили шість смертей після урагану Ісаяс — The Guardian

У Флориді підтвердили шість смертей, пов’язаних з ураганом Ісаяс, який наприкінці п’ятниці вийшов на суходіл у континентальній частині США. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на губернатора штату Рона Десантіса.

Обставини загибелі людей

За словами Десантіса, серед загиблих є людина, яка померла через падіння дерева на будинок, а також людина з округу Ескамбія, яку знайшли мертвою в гаражі з увімкненим генератором.

Інші смерті, пов’язані зі штормом, сталися внаслідок ДТП на перехресті та перебоїв у медичному лікуванні двох людей. Губернатор назвав інформацію про загиблих сумною, водночас відзначивши запобіжні заходи жителів штату та місцевої влади. На його думку, це сприяло меншій кількості жертв порівняно з іншими штормами.

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Наслідки урагану

Ураган Ісаяс приніс сильний вітер, зливи, раптові повені та загрозу торнадо в частині південного сходу США, залишивши без електропостачання сотні тисяч жителів. Станом на вівторок близько 5 тисяч людей у Флориді, на північний захід від місця виходу урагану на суходіл, усе ще не мали електроенергії.

Для постраждалих у штаті організували безкоштовну роздачу запасів. Ісаяс став першим атлантичним ураганом сезону 2026 року та першим ураганом, який вийшов на суходіл у континентальній частині США за два роки.

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