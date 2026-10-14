Во Флориде подтвердили шесть смертей, связанных с ураганом «Исайас», который поздно вечером в пятницу вышел на сушу в континентальной части США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на губернатора штата Рона Десантиса.

Обстоятельства гибели людей

По словам Десантиса, среди погибших есть человек, который умер из-за падения дерева на дом, а также житель округа Эскамбия, которого нашли мертвым в гараже с включенным генератором.

Другие смерти, связанные со штормом, произошли в результате ДТП на перекрестке и перебоев в медицинском лечении двух человек. Губернатор назвал информацию о погибших печальной, одновременно отметив меры предосторожности, принятые жителями штата и местными властями. По его мнению, это способствовало меньшему числу жертв по сравнению с другими штормами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последствия урагана

Ураган «Исайас» принес сильный ветер, ливни, внезапные наводнения и угрозу торнадо в часть юго-востока США, оставив без электроснабжения сотни тысяч жителей. По состоянию на вторник около 5 тысяч человек во Флориде, к северо-западу от места выхода урагана на сушу, все еще оставались без электричества.

Для пострадавших в штате организовали бесплатную раздачу запасов. «Исайас» стал первым атлантическим ураганом сезона 2026 года и первым ураганом, вышедшим на сушу в континентальной части США за два года.

Читай нас в