W Bukareszcie w Rumunii z komisariatów zwolniono 105 polskich kibiców piłkarskich, zatrzymanych po meczu Ligi Narodów między reprezentacjami Rumunii i Polski. Według Interia Sport, kibice starli się z rumuńską żandarmerią po sobotnim meczu.

Oświadczenie rzecznika polskiego MSZ

Informację o zwolnieniu przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Maciej Wewiór. Jak poinformował, 89 obywateli Polski otrzymało grzywny. Informacje opublikowano na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Prasowej.

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Szczegóły po meczu

Wewiór przekazał te informacje Polskiej Agencji Prasowej w rozmowie, o której poinformowało wydanie. Mecz odbył się w sobotę w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Interia Sport zaznacza, że następnego dnia rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych przekazał dodatkowe szczegóły dotyczące dalszego losu zatrzymanych oraz grzywien, które otrzymała część polskich obywateli po incydencie.

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