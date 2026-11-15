W Bukareszcie zwolniono 105 polskich kibiców po starciach — Interia Sport
W Bukareszcie w Rumunii z komisariatów zwolniono 105 polskich kibiców piłkarskich, zatrzymanych po meczu Ligi Narodów między reprezentacjami Rumunii i Polski. Według Interia Sport, kibice starli się z rumuńską żandarmerią po sobotnim meczu.
Oświadczenie rzecznika polskiego MSZ
Informację o zwolnieniu przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Maciej Wewiór. Jak poinformował, 89 obywateli Polski otrzymało grzywny. Informacje opublikowano na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Prasowej.
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Szczegóły po meczu
Wewiór przekazał te informacje Polskiej Agencji Prasowej w rozmowie, o której poinformowało wydanie. Mecz odbył się w sobotę w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Interia Sport zaznacza, że następnego dnia rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych przekazał dodatkowe szczegóły dotyczące dalszego losu zatrzymanych oraz grzywien, które otrzymała część polskich obywateli po incydencie.