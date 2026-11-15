В Бухаресте, Румыния, из полицейских участков освободили 105 польских футбольных болельщиков, задержанных после матча Лиги наций между сборными Румынии и Польши. По данным Interia Sport, болельщики столкнулись с румынской жандармерией после субботней игры.

Заявление представителя МИД Польши

Информацию об освобождении сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр. По его словам, 89 граждан Польши получили штрафы. Сведения были опубликованы на официальном сайте Польского агентства печати.

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Детали после матча

Эти сведения Вевюр передал Польскому агентству печати в разговоре, о котором сообщило издание. Матч состоялся в субботу в Бухаресте — столице Румынии. Interia Sport отмечает, что на следующий день представитель польского внешнеполитического ведомства сообщил дополнительные детали о дальнейшей судьбе задержанных и штрафах, которые получили некоторые польские граждане после инцидента.

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