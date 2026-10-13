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Перший офіційний брифінг новопризначеної речниці Білого дому Кеті Захарії, який відбувся 13 жовтня 2026 року, опинився у центрі уваги американських медіа через низку курйозів, непрофесійний та мінімальний час проведення. А Трампу все сподобалося.

Загальна тривалість брифінгу склала близько 14 хвилин. Більшу частину цього часу речниця присвятила зачитуванню підготовленого тексту з компліментами на адресу президента США Дональда Трампа, тоді як на запитання журналістів було виділено лише близько п'яти хвилин.

Під час відповідей стався один із найпомітніших епізодів засідання: коментуючи поєднання робочого графіка із вихованням чотирьох дітей, Захарія обмовилася та назвала свого чоловіка президентом, після чого поспішила виправити помилку. За час виступу поставити свої запитання встигли представники лише трьох медіа — Breitbart, Fox News та Daily Mail, після чого посадовиця раптово завершила виступ.

Американські ЗМІ критично оцінили перший виступ речниці. Видання The Independent схарактеризувало дебют як катастрофічний, New York Post відзначило видиму нервозність Захарії, а The Daily Beast випустило критичний огляд виступу. Водночас сам Дональд Трамп публічно підтримав нову речницю, позитивно оцінивши проведення брифінгу.

«Новий прес-секретар Білого дому — любителька абсолютно шалених конспірологічних теорій. У минулому вона поширювала вигадки про таємну мережу педофілів серед демократів, підтримувала теорію Pizzagate, писала про «педофілів-канібалів» серед голлівудської еліти, обговорювала таємні сигнали Трампа прибічникам QAnon (ультраправий американський конспірологічний рух, яке вважає Трампа месією), поширювала помилкові твердження про вакцини. вибори 2020 року.

Ну і зовні Захарія цілком вписується у відомі естетичні уподобання Трампа: довге світле волосся, ретельно збудований телевізійний образ, підкреслено гламурну зовнішність.

Загалом, ідеальний прес-секретар для гарбуза: зовнішність телеведучої, переконання MAGA (протрампівський рух Зробим Америку великою знову) та багатий досвід поширення конспірологічної нісенітниці», - таку характеристику дав білявці відомий російський політичний блогер Рустем Агдамов.

10 жовтня президент США Дональд Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому. Вона змінила на посаді Каролін Левітт, яка вирішила піти, щоб приділяти більше часу дітям і родині.

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