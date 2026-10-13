Первый официальный брифинг новоназначенной пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии, состоявшийся 13 октября 2026 года, оказался в центре внимания американских СМИ из-за ряда курьезов, непрофессионализма и краткости мероприятия. А Трампу всё понравилось.

Общая продолжительность брифинга составила около 14 минут. Большую часть этого времени пресс-секретарь посвятила зачитыванию подготовленного текста с комплиментами в адрес президента США Дональда Трампа, тогда как на вопросы журналистов было выделено лишь около пяти минут.

Во время ответов произошел один из самых заметных эпизодов заседания: комментируя совмещение рабочего графика с воспитанием четверых детей, Захария оговорилась и назвала своего мужа президентом, после чего поспешила исправить ошибку. За время выступления задать свои вопросы успели представители лишь трех СМИ — Breitbart, Fox News и Daily Mail, после чего чиновница внезапно завершила выступление.

Американские СМИ критически оценили первое выступление пресс-секретаря. Издание The Independent охарактеризовало дебют как катастрофический, New York Post отметило заметную нервозность Захарии, а The Daily Beast опубликовало критический обзор выступления. В то же время сам Дональд Трамп публично поддержал нового пресс-секретаря, положительно оценив проведение брифинга.

«Новая пресс-секретарь Белого дома — поклонница совершенно безумных конспирологических теорий. В прошлом она распространяла выдумки о тайной сети педофилов среди демократов, поддерживала теорию Pizzagate, писала о «педофилах-каннибалах» среди голливудской элиты, обсуждала тайные сигналы Трампа сторонникам QAnon (ультраправое американское конспирологическое движение, считающее Трампа мессией), распространяла ложные утверждения о вакцинах и выборах 2020 года.

Ну и внешне Захария вполне вписывается в известные эстетические предпочтения Трампа: длинные светлые волосы, тщательно выстроенный телевизионный образ, подчеркнуто гламурная внешность.

В общем, идеальный пресс-секретарь для «тыквы»: внешность телеведущей, убеждения MAGA (протрамповское движение «Сделаем Америку снова великой») и богатый опыт распространения конспирологической чепухи», — такую характеристику дал блондинке известный российский политический блогер Рустем Агдамов.

10 октября президент США Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новой пресс-секретарью Белого дома. Она сменила на этом посту Кэролайн Левитт, которая решила уйти, чтобы уделять больше времени детям и семье.

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