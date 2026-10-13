У Тирані під час сутичок біля міністерства затримали 23 протестувальників — Balkan Insight

У столиці Албанії Тирані під час студентського протесту біля Міністерства освіти 13 жовтня сталися сутички з поліцією. Правоохоронці повідомили про затримання 23 протестувальників, а також про поранення шести поліцейських, повідомляє Balkan Insight.

Сутички біля будівлі міністерства

За даними видання, учасники акції кидали в будівлю каміння та яйця. Поліція для розгону демонстрантів застосувала сльозогінний газ і водомет. У заяві поліції йдеться, що частина учасників пошкодила зовнішню огорожу, вхідні ворота, вікна та фасад міністерства, намагаючись потрапити на його територію.

Поліція також стверджує, що після закликів припинити напад на установу протестувальники кидали в правоохоронців коктейлі Молотова, банки, каміння та інші тверді предмети.

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Вимоги студентів і скарги журналістів

Акцію провели в межах антиурядових протестів, відомих як Фламінгова революція. Студенти скандували гасла проти адміністрації прем'єр-міністра Еді Рами та вимагали поліпшення умов у навчальних закладах і належної фінансової підтримки. Один з учасників заявив, що студенти, які приїжджають до Тирани вчитися, змушені працювати замість навчання.

Асоціація журналістів Албанії повідомила, що поліцейські завдали фізичних ушкоджень журналісту, а одній знімальній групі перешкоджали висвітлювати протест. Організація закликала державну поліцію припинити напади на представників медіа та журналістів.

Віцепрем'єрка Албанії Албана Кочіу оприлюднила у Facebook відео сутички протестувальника з групою поліцейських і заявила, що насильство не є рішенням. Учасники Фламінгової революції виступають проти запланованого будівництва в природоохоронних зонах, вимагають відставки Рами та звинувачують його уряд у корупції й непрозорості роботи інституцій.

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