W stolicy Albanii, Tiranie, podczas studenckiego protestu przy Ministerstwie Edukacji 13 października doszło do starć z policją. Służby poinformowały o zatrzymaniu 23 protestujących oraz o rannych sześciu policjantach, podaje Balkan Insight.

Starcia przy budynku ministerstwa

Według portalu uczestnicy demonstracji rzucali w budynek kamieniami i jajkami. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozpędzić demonstrantów. W oświadczeniu policji stwierdzono, że część uczestników uszkodziła zewnętrzne ogrodzenie, bramy wejściowe, okna i fasadę ministerstwa, próbując dostać się na jego teren.

Policja twierdzi również, że po wezwaniach do zaprzestania ataku na instytucję protestujący rzucali w funkcjonariuszy koktajlami Mołotowa, puszkami, kamieniami i innymi twardymi przedmiotami.

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Żądania studentów i skargi dziennikarzy

Demonstrację zorganizowano w ramach antyrządowych protestów znanych jako Rewolucja Flamingów. Studenci skandowali hasła przeciwko administracji premiera Ediego Ramy oraz domagali się poprawy warunków w placówkach edukacyjnych i odpowiedniego wsparcia finansowego. Jeden z uczestników oświadczył, że studenci przyjeżdżający do Tirany na studia są zmuszeni pracować zamiast się uczyć.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Albanii poinformowało, że policjanci fizycznie zranili dziennikarza, a jednej ekipie filmowej utrudniano relacjonowanie protestu. Organizacja wezwała policję państwową do zaprzestania ataków na przedstawicieli mediów i dziennikarzy.

Wicepremierka Albanii Albana Koçiu opublikowała na Facebooku nagranie starcia protestującego z grupą policjantów i oświadczyła, że przemoc nie jest rozwiązaniem. Uczestnicy Rewolucji Flamingów sprzeciwiają się planowanej zabudowie na obszarach chronionych przyrodniczo, żądają dymisji Ramy i oskarżają jego rząd o korupcję oraz brak przejrzystości w pracy instytucji.

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