10月13日，阿尔巴尼亚首都地拉那教育部附近举行学生抗议活动期间发生了与警方的冲突。执法部门称，23名抗议者被拘留，另有6名警察受伤，Balkan Insight报道。

教育部大楼附近的冲突

据该媒体报道，集会参与者向大楼投掷石块和鸡蛋。警方使用催泪瓦斯和高压水炮驱散示威者。警方声明称，部分参与者在试图进入教育部区域时，损坏了外部围栏、入口大门、窗户和该部外墙。

警方还声称，在呼吁停止袭击该机构后，抗议者向执法人员投掷了燃烧瓶、罐头、石块及其他硬物。

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学生诉求与记者投诉

此次集会是在被称为“火烈鸟革命”的反政府抗议活动框架内举行的。学生高喊反对总理埃迪·拉马政府的口号，并要求改善教育机构的条件以及获得适当的财政支持。一名参与者表示，来到地拉那学习的学生被迫工作，而不是学习。

阿尔巴尼亚记者协会称，警察对一名记者造成了人身伤害，并阻碍一个摄制组报道抗议活动。该组织呼吁国家警察停止袭击媒体代表和记者。

阿尔巴尼亚副总理阿尔巴娜·科奇乌在Facebook上发布了一段抗议者与一群警察发生冲突的视频，并表示暴力不是解决办法。“火烈鸟革命”的参与者反对在自然保护区内进行计划中的建设，要求拉马辞职，并指控其政府腐败以及机构运作不透明。

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