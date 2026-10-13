В столице Албании Тиране во время студенческого протеста у Министерства образования 13 октября произошли столкновения с полицией. Правоохранители сообщили о задержании 23 протестующих, а также о ранениях шести полицейских, сообщает Balkan Insight.

Столкновения у здания министерства

По данным издания, участники акции бросали в здание камни и яйца. Полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов. В заявлении полиции говорится, что часть участников повредила внешнее ограждение, входные ворота, окна и фасад министерства, пытаясь попасть на его территорию.

Полиция также утверждает, что после призывов прекратить нападение на учреждение протестующие бросали в правоохранителей коктейли Молотова, банки, камни и другие твердые предметы.

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Требования студентов и жалобы журналистов

Акция прошла в рамках антиправительственных протестов, известных как Революция фламинго. Студенты скандировали лозунги против администрации премьер-министра Эди Рамы и требовали улучшения условий в учебных заведениях и надлежащей финансовой поддержки. Один из участников заявил, что студенты, приезжающие в Тирану учиться, вынуждены работать вместо учебы.

Ассоциация журналистов Албании сообщила, что полицейские нанесли журналисту физические травмы, а одной съемочной группе препятствовали освещать протест. Организация призвала государственную полицию прекратить нападения на представителей медиа и журналистов.

Вице-премьер Албании Албана Кочиу опубликовала в Facebook видео столкновения протестующего с группой полицейских и заявила, что насилие не является решением. Участники Революции фламинго выступают против запланированного строительства в природоохранных зонах, требуют отставки Рамы и обвиняют его правительство в коррупции и непрозрачности работы институтов.

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