W Stambule policja rano weszła do siedziby krytycznej wobec tureckich władz stacji telewizyjnej Halk TV. Następnie kanał przestał nadawać zarówno w telewizji, jak i na YouTube, a pracownicy i dziennikarze nie mogli dostać się do budynku, informuje Interia.

Według portalu funkcjonariusze mogli zatrzymać 11 osób powiązanych z właścicielem stacji. BBC również informuje, że władze w Ankarze wyznaczyły nowego administratora do zarządzania Halk TV.

Wstrzymanie transmisji

Operacja policyjna doprowadziła do wstrzymania transmisji zarówno w telewizji, jak i na platformie YouTube. Agencja AFP nazywa Halk TV najpopularniejszym kanałem informacyjnym w Turcji.

W materiale zaznaczono, że kanał krytycznie relacjonował działalność rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju.

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Oświadczenia prokuratury i reakcja opozycji

Prokuratura oświadczyła, że właściciel Halk TV Cafer Mahiroğlu jest podejrzewany o łapownictwo, oszustwa przy przetargach i pranie pieniędzy. Według prokuratury nakazy aresztowania wydano łącznie wobec 17 osób.

Mahiroğlu przebywa za granicą, dlatego nie został zatrzymany. W wystąpieniu wideo oświadczył, że prawo społeczeństwa do informacji jest ograniczane z powodów politycznych. Informowano także o zatrzymaniu siedmiu członków jego rodziny.

Özgür Özel, którego źródło nazywa przewodniczącym Nowej Partii, skrytykował operację i wyznaczenie administratora, twierdząc, że takie działania są charakterystyczne dla dyktatorów.

Według Reporterów bez Granic Turcja zajmuje 163. miejsce na 180 państw w Indeksie Wolności Prasy. Interia przytacza również ocenę, według której 90% tureckich mediów znajduje się pod kontrolą władz.

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