В Стамбуле полиция утром вошла в штаб-квартиру критически настроенного к турецким властям телеканала Halk TV. После этого канал прекратил вещание в эфире и на YouTube, а сотрудники и журналисты не могли попасть в здание, сообщает Interia.

По данным издания, правоохранители могли задержать 11 человек, связанных с владельцем телеканала. BBC также сообщает, что власти в Анкаре назначили нового администратора для управления Halk TV.

Прекращение трансляции

Полицейская операция привела к остановке трансляции как по телевидению, так и на платформе YouTube. Агентство AFP называет Halk TV самым популярным новостным телеканалом Турции.

В материале отмечается, что канал критически освещал деятельность правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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Заявления прокуратуры и реакция оппозиции

Прокуратура заявила, что владельца Halk TV Джафера Махироглу подозревают во взяточничестве, махинациях при проведении тендеров и отмывании средств. По ее данным, ордера на арест выданы в общей сложности в отношении 17 человек.

Махироглу находится за границей, поэтому его не задержали. В видеообращении он заявил, что право общества на информацию ограничивают по политическим причинам. Также сообщалось о задержании семи членов его семьи.

Озгюр Озель, которого источник называет главой Новой партии, раскритиковал операцию и назначение администратора, заявив, что такие действия свойственны диктаторам.

По данным «Репортеров без границ», Турция занимает 163-е место из 180 стран в Индексе свободы прессы. Interia также приводит оценку, согласно которой 90% турецких СМИ находятся под контролем властей.

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