上午，警方进入了伊斯坦布尔对土耳其当局持批评态度的电视台Halk TV总部。此后，该频道停止了电视和YouTube上的播出，员工和记者也无法进入大楼，据Interia报道。

据该媒体称，执法人员可能拘留了11名与该电视台所有者有关联的人士。BBC也报道称，安卡拉当局已任命一名新管理人负责管理Halk TV。

停止播出

警方行动导致该频道在电视和YouTube平台上均停止播出。法新社称Halk TV是土耳其最受欢迎的新闻电视频道。

报道指出，该频道曾批评性地报道土耳其执政的正义与发展党的活动。

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检方声明与反对派反应

检方表示，Halk TV所有者贾费尔·马希罗格鲁涉嫌受贿、招标欺诈和洗钱。据检方称，共有17人被签发逮捕令。

马希罗格鲁身在国外，因此没有被拘留。他在视频讲话中表示，公众获取信息的权利正因政治原因受到限制。另有报道称，他的七名家庭成员被拘留。

消息来源称为新党主席的厄兹居尔·厄泽尔批评了此次行动和任命管理人的决定，并表示此类行为是独裁者的特征。

根据无国界记者组织的数据，土耳其在新闻自由指数的180个国家中排名第163位。Interia还援引一项评估称，90%的土耳其媒体处于政府控制之下。

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