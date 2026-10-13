Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Argentyny w 2026 roku do 2,1% z 3,5%, których oczekiwał w kwietniu i lipcu. Jednocześnie fundusz podwyższył prognozy inflacji i bezrobocia w kraju. O zaktualizowanych szacunkach w październikowym wydaniu World Economic Outlook informuje Buenos Aires Times.

Słabsza dynamika gospodarki

Początkowo MFW prognozował dla Argentyny wzrost o 4% w 2026 roku. Pogorszono również prognozę na 2027 rok — z 4% do 3,5%. Zastępczyni dyrektora Departamentu Badań MFW Petya Koeva Brooks wyjaśniła rewizję słabszą niż oczekiwano aktywnością gospodarczą, stłumionym popytem krajowym i warunkami finansowymi, które nadal ograniczają ożywienie.

Zaktualizowana ocena MFW jest wyższa od prognozy na poziomie 1,5%, opublikowanej we wrześniowym badaniu analityków i ekonomistów Banku Centralnego Argentyny. Jednocześnie jest niemal o jeden punkt procentowy niższa od 3% wzrostu uwzględnionego przez rząd prezydenta Javiera Mileia w projekcie budżetu na 2027 rok.

Według krajowego urzędu statystycznego INDEC aktywność gospodarcza w lipcu spadła o 2,9% w porównaniu z czerwcem i o 1,4% rok do roku. Specjaliści ankietowani przez bank centralny oczekują słabego trzeciego kwartału i ożywienia pod koniec roku.

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Inflacja i program finansowania

MFW podwyższył prognozę średniorocznej inflacji na 2026 rok z 30,4% do 32,5%, a na 2027 rok — z 15,7% do 21,2%. Wskaźniki te odzwierciedlają średni poziom inflacji w ciągu roku, a nie zmianę cen między grudniem jednego roku a grudniem następnego. Według prognozy funduszu bezrobocie wyniesie 7,6% w 2026 roku i 7,1% w 2027 roku. INDEC oszacował jego poziom w drugim kwartale bieżącego roku na 7,9%.

Oczekuje się, że w 2026 roku Argentyna będzie rosła wolniej niż średnia dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów, którą MFW prognozuje na poziomie 2,3%. Główna ekonomistka funduszu Silvana Tenreyro oświadczyła, że ożywienie argentyńskiej gospodarki powinno rozpocząć się w ostatnim kwartale roku i nasilić się w latach 2027–2028.

Rewizja prognoz nastąpiła podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku, gdzie przebywa argentyńska delegacja, w której skład wchodzi minister gospodarki Luis Caputo. Strony mogą omówić trzeci przegląd programu finansowania o wartości 20 mld dolarów, uzgodnionego w kwietniu 2025 roku. Jeśli zostanie on zatwierdzony przez Radę Wykonawczą MFW, Argentyna może otrzymać około 860 mln dolarów nowego finansowania. Łączne zadłużenie kraju wobec funduszu wynosi około 56,7 mld dolarów.

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