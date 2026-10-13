Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Аргентины в 2026 году до 2,1% с 3,5%, которые ожидал в апреле и июле. Одновременно фонд повысил прогнозы инфляции и безработицы в стране. Об обновлённых оценках в октябрьском выпуске World Economic Outlook сообщает Buenos Aires Times.

Более слабая динамика экономики

Изначально МВФ прогнозировал Аргентине рост на 4% в 2026 году. Прогноз на 2027 год также ухудшен — с 4% до 3,5%. Заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева Брукс объяснила пересмотр более слабой, чем ожидалось, экономической активностью, сдержанным внутренним спросом и финансовыми условиями, которые по-прежнему ограничивают восстановление.

Обновлённая оценка МВФ выше прогноза в 1,5%, опубликованного в сентябрьском опросе аналитиков и экономистов Центрального банка Аргентины. В то же время она почти на один процентный пункт ниже 3% роста, заложенных правительством президента Хавьера Милея в проект бюджета на 2027 год.

По данным национального статистического ведомства INDEC, экономическая активность в июле сократилась на 2,9% по сравнению с июнем и на 1,4% в годовом выражении. Опрошенные центробанком специалисты ожидают слабого третьего квартала и восстановления в конце года.

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Инфляция и программа финансирования

МВФ повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2026 год с 30,4% до 32,5%, а на 2027 год — с 15,7% до 21,2%. Эти показатели отражают средний уровень инфляции за год, а не изменение цен между декабрём одного года и декабрём следующего. По прогнозу фонда, безработица составит 7,6% в 2026 году и 7,1% в 2027 году. INDEC оценивал её уровень во втором квартале текущего года в 7,9%.

Ожидается, что в 2026 году Аргентина будет расти медленнее среднего показателя Латинской Америки и Карибского бассейна, который МВФ прогнозирует на уровне 2,3%. Главный экономист фонда Сильвана Тенрейро заявила, что восстановление аргентинской экономики должно начаться в последнем квартале года и усилиться в 2027–2028 годах.

Пересмотр прогнозов произошёл во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, где находится аргентинская делегация, в состав которой входит министр экономики Луис Капуто. Стороны могут обсудить третий пересмотр программы финансирования на 20 млрд долларов, согласованной в апреле 2025 года. В случае одобрения советом директоров МВФ Аргентина может получить около 860 млн долларов нового финансирования. Общая задолженность страны перед фондом составляет примерно 56,7 млрд долларов.

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