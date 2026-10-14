В США федеральные агенты выдали повестки нескольким родственникам демократической конгрессвумен Ильхан Омар в рамках уголовного расследования иммиграционной истории ее семьи. Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников The New York Times сообщает Anadolu Agency.

Повестки для родственников

По данным газеты, повестку получила сестра конгрессвумен Сахра Нур, а также как минимум еще один член семьи. Расследование, в частности, касается того, мог ли покойный отец Омар Нур Омар Мохамед предоставить ложные сведения или не указать часть информации в иммиграционных документах перед получением гражданства США.

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Обыск в Вашингтоне

Повестки были выданы на следующий день после того, как агенты Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме Омар в Вашингтоне на основании ордера и вынесли коробки с документами.

Омар раскритиковала обыск, назвав его попыткой администрации президента Дональда Трампа запугать политических оппонентов. В публикации в социальной сети X она заявила, что федеральные правоохранительные органы пытаются использовать против политических противников, и добавила, что не будет молчать. Трамп в Truth Social заявил, что Омар якобы совершила мошенничество. Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что заранее не знал об обыске в ее доме.

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