NYT повідомила про повістки родичам конгресвумен Омар у США — Anadolu Agency

У США федеральні агенти видали повістки кільком родичам демократичної конгресвумен Ільхан Омар у межах кримінального розслідування імміграційної історії її родини. Про це з посиланням на поінформованих співрозмовників The New York Times повідомляє Anadolu Agency.

Повістки для родичів

За даними газети, повістку отримала сестра конгресвумен Сахра Нур, а також щонайменше ще один член родини. Розслідування, зокрема, стосується того, чи міг покійний батько Омар Нур Омар Мохамед надати неправдиві відомості або не вказати частину інформації в імміграційних документах перед набуттям громадянства США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обшук у Вашингтоні

Повістки видали наступного дня після того, як агенти Міністерства внутрішньої безпеки США провели обшук у будинку Омар у Вашингтоні на підставі ордера та винесли коробки з документами.

Омар розкритикувала обшук, назвавши його спробою адміністрації президента Дональда Трампа залякати політичних опонентів. У дописі в соціальній мережі X вона заявила, що федеральні правоохоронні органи намагаються використати проти політичних противників, і додала, що не мовчатиме. Трамп у Truth Social заявив, що Омар нібито вчинила шахрайство. Віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що заздалегідь не знав про обшук у її будинку.

Читай нас у