W Stanach Zjednoczonych federalni agenci wydali wezwania kilku krewnym demokratycznej kongresmenki Ilhan Omar w ramach śledztwa karnego dotyczącego historii imigracyjnej jej rodziny. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na dobrze poinformowanych rozmówców „The New York Times”.

Wezwania dla krewnych

Według gazety wezwanie otrzymała siostra kongresmenki Sahra Nur, a także co najmniej jeszcze jeden członek rodziny. Śledztwo dotyczy między innymi tego, czy zmarły ojciec Omar, Nur Omar Mohamed, mógł podać fałszywe informacje lub pominąć część informacji w dokumentach imigracyjnych przed uzyskaniem obywatelstwa USA.

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Przeszukanie w Waszyngtonie

Wezwania wydano dzień po tym, jak agenci Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA przeszukali dom Omar w Waszyngtonie na podstawie nakazu i wynieśli pudła z dokumentami.

Omar skrytykowała przeszukanie, nazywając je próbą administracji prezydenta Donalda Trumpa zastraszenia przeciwników politycznych. We wpisie w serwisie społecznościowym X oświadczyła, że federalne organy ścigania są wykorzystywane przeciwko przeciwnikom politycznym, i dodała, że nie będzie milczeć. Trump napisał w Truth Social, że Omar rzekomo dopuściła się oszustwa. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że nie wiedział wcześniej o przeszukaniu jej domu.

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