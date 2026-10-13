国际货币基金组织将阿根廷2026年经济增长预测从其在4月和7月预计的3.5%下调至2.1%。与此同时，该基金上调了对该国通胀和失业率的预测。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，更新后的评估载于10月版《世界经济展望》。

经济动能走弱

IMF最初预测阿根廷2026年将增长4%。对2027年的预测也被下调，从4%降至3.5%。IMF研究部副主任佩佳·科耶娃·布鲁克斯解释称，此次修订是由于经济活动弱于预期、国内需求疲软，以及金融条件仍在限制复苏。

IMF更新后的评估高于阿根廷中央银行9月对分析师和经济学家进行的调查中公布的1.5%预测。与此同时，这一数字比总统哈维尔·米莱政府在2027年预算草案中纳入的3%增长率低近一个百分点。

根据国家统计机构INDEC的数据，7月经济活动较6月下降2.9%，同比下降1.4%。接受央行调查的专家预计第三季度表现疲弱，年底将出现复苏。

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通胀与融资计划

IMF将2026年平均年度通胀预测从30.4%上调至32.5%，并将2027年的预测从15.7%上调至21.2%。这些指标反映的是全年平均通胀水平，而不是某一年12月至下一年12月之间的价格变化。根据该基金的预测，失业率将在2026年达到7.6%，2027年达到7.1%。INDEC估计，今年第二季度的失业率为7.9%。

预计阿根廷2026年的增长将低于拉丁美洲和加勒比地区的平均水平，IMF预测该地区平均增长率为2.3%。该基金首席经济学家西尔瓦娜·滕雷罗表示，阿根廷经济复苏应在今年最后一个季度开始，并在2027年至2028年加快。

此次预测修订发生在曼谷举行的IMF和世界银行年会上，阿根廷代表团正在当地参会，成员包括经济部长路易斯·卡普托。各方可能讨论2025年4月商定的200亿美元融资计划的第三次审查。若获IMF执行董事会批准，阿根廷可能获得约8.6亿美元的新融资。该国对该基金的债务总额约为567亿美元。

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