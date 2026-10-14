Восьмая армия США развивает в Южной Корее региональный центр логистики, ремонта и производства запчастей, который должен обеспечивать не только местные американские силы, но и военнослужащих в других районах Индо-Тихоокеанского региона. Командир Командования материального обеспечения армии США в Корее полковник Скотт Карпентер заявил, что стремится превратить это подразделение в центр передового производства для Индо-Тихоокеанского командования США, сообщает Defense News.

Производство запчастей на месте

Военные уже используют аддитивное производство, в частности 3D-печать, и субтрактивное производство — механическое изготовление детали из цельного металлического блока. В качестве примера Карпентер привел болт для турели Common Remotely Operated Weapon Station, поставка которого отложена до февраля 2027 года. Военнослужащие в Корее изготовили эту деталь за $1,27, избежав многомесячной задержки и сэкономив более $300.

Командование материального обеспечения уже приобрело металлический 3D-принтер и готовит инфраструктуру для его размещения. По словам Карпентера, принтер ожидают в январе или феврале, а в дальнейшем военные хотят печатать и такие детали, как упомянутый болт. К следующему лету Восьмая армия ожидает оборудование для передового производства стоимостью $3 млн. Еще около $10 млн на технику планируют запросить в бюджете армии США на 2028 финансовый год.

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Поддержка сил в регионе

Карпентер также сообщил, что команда в Корее изготовила методом субтрактивного производства узел, заказанный подразделением на Гуаме. Изготовление обошлось в $82, тогда как заказ через обычную систему снабжения стоил бы $36 тыс.

По его словам, военнослужащие объединенных сил могут подавать запросы на нужные детали через специальную систему, после чего их направляют в логистический хаб армии США в Тэгу. Ремонтные команды Восьмой армии уже выезжали за пределы Корейского полуострова для поддержки III экспедиционного корпуса морской пехоты на Окинаве в Японии и ротационных армейских подразделений на Гавайях.

Технические и правовые препятствия

Командующий Восьмой армией генерал-лейтенант Джозеф Гилберт отметил, что ремонт техники в Корее может позволить дольше не возвращать ее в США для капитального обслуживания. В то же время он назвал среди проблем ограничения, связанные с правами интеллектуальной собственности производителей, обмен техническими данными для проверки соответствия деталей требованиям, а также интеграцию новых производственных процессов в существующие логистические системы армии США.

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