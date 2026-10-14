Ósma Armia USA rozwija w Korei Południowej regionalne centrum logistyki, napraw i produkcji części zamiennych, które ma wspierać nie tylko lokalne siły amerykańskie, lecz także wojskowych w innych obszarach regionu Indo-Pacyfiku. Dowódca Dowództwa Zabezpieczenia Materiałowego Armii USA w Korei, płk Scott Carpenter, oświadczył, że dąży do przekształcenia tej jednostki w centrum zaawansowanej produkcji dla Dowództwa Indo-Pacyficznego USA, informuje Defense News.

Produkcja części zamiennych na miejscu

Wojsko już stosuje produkcję addytywną, w tym druk 3D, oraz produkcję subtraktywną — mechaniczne wytwarzanie części z litego bloku metalu. Jako przykład Carpenter wskazał śrubę do wieżyczki Common Remotely Operated Weapon Station, której dostawa została opóźniona do lutego 2027 roku. Wojskowi w Korei wykonali tę część za 1,27 dolara, unikając wielomiesięcznego opóźnienia i oszczędzając ponad 300 dolarów.

Dowództwo Zabezpieczenia Materiałowego kupiło już metalową drukarkę 3D i przygotowuje infrastrukturę do jej instalacji. Według Carpentera drukarka ma dotrzeć w styczniu lub lutym, a w przyszłości wojsko chce drukować również takie części jak wspomniana śruba. Do przyszłego lata Ósma Armia spodziewa się sprzętu do zaawansowanej produkcji o wartości 3 mln dolarów. Kolejne około 10 mln dolarów na sprzęt planuje wnioskować w budżecie Armii USA na rok fiskalny 2028.

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Wsparcie sił w regionie

Carpenter poinformował również, że zespół w Korei wyprodukował metodą subtraktywną zespół zamówiony przez jednostkę na Guamie. Produkcja kosztowała 82 dolary, podczas gdy zamówienie go przez zwykły system zaopatrzenia kosztowałoby 36 tys. dolarów.

Jak powiedział, wojskowi sił połączonych mogą składać zapotrzebowania na potrzebne części za pośrednictwem specjalnego systemu, po czym są one kierowane do hubu logistycznego Armii USA w Daegu. Zespoły naprawcze Ósmej Armii już wyjeżdżały poza Półwysep Koreański, aby wspierać III Morskie Siły Ekspedycyjne na Okinawie w Japonii oraz rotacyjne jednostki armii na Hawajach.

Przeszkody techniczne i prawne

Dowódca Ósmej Armii, gen. por. Joseph Hilbert, zaznaczył, że naprawa sprzętu w Korei może umożliwić dłuższe niewysyłanie go z powrotem do USA na kapitalny serwis. Jednocześnie wymienił wśród problemów ograniczenia związane z prawami własności intelektualnej producentów, wymianę danych technicznych w celu weryfikacji zgodności części z wymaganiami, a także integrację nowych procesów produkcyjnych z istniejącymi systemami logistycznymi Armii USA.

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