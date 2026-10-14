美国陆军计划在韩国建立枢纽——Defense News

美国第八集团军正在韩国建设一个区域物流、维修和零部件生产中心，该中心不仅将为驻当地的美军提供保障，还将支持印太地区其他区域的军人。美国陆军驻韩物资支援司令部指挥官斯科特·卡彭特上校表示，他希望将该单位打造为服务美国印太司令部的先进制造中心，Defense News报道。

就地生产零部件

军方已经采用增材制造，包括3D打印，以及减材制造——从实心金属块中通过机械加工制成零件。卡彭特举例称，Common Remotely Operated Weapon Station炮塔的一枚螺栓交付已推迟至2027年2月。驻韩军人以1.27美元制造了该零件，避免了数月延误，并节省了超过300美元。

物资支援司令部已经购置了一台金属3D打印机，并正在准备安置该设备的基础设施。卡彭特表示，预计这台打印机将在1月或2月到货，今后军方也希望打印上述螺栓等零件。到明年夏天，第八集团军预计将获得价值300万美元的先进制造设备。军方还计划在美国陆军2028财年预算中申请约1000万美元的设备资金。

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支援地区部队

卡彭特还表示，韩国团队通过减材制造为关岛的一支部队生产了一个组件。制造成本为82美元，而通过常规供应系统订购则需3.6万美元。

他说，联合部队军人可以通过专门系统提交所需零部件的请求，随后这些请求将被发送至位于大邱的美国陆军物流枢纽。第八集团军维修团队已经离开朝鲜半岛，为驻日冲绳的第三海军陆战队远征军以及驻夏威夷的轮换陆军部队提供支持。

技术和法律障碍

第八集团军司令约瑟夫·希尔伯特中将指出，在韩国维修装备或可使其更长时间无需返回美国进行大修。同时，他将与制造商知识产权有关的限制、为核查零部件是否符合要求而交换技术数据，以及将新的制造流程整合到美国陆军现有物流系统中列为面临的问题。

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