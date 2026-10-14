澳大利亚一个跨党派议会委员会建议延长面向机构内儿童性虐待幸存者的国家补偿计划。该计划应持续运作，直至所有已提交的申请均得到审理，澳大利亚广播公司新闻报道。

该计划目前定于2027年6月30日停止接受新申请，并于2028年6月30日结束运作。该委员会由工党、反对党和绿党议员组成，还提议将申请截止日期推迟至2027年12月31日。

申请积压或将持续至2029年

根据澳大利亚广播公司新闻的计算，按照目前每月审理近1,000份申请的速度，该计划到2029年之前将无法处理完已在审理中的所有申请。社会服务部预计，在现行截止日期之前，每月将收到超过1,500份新申请。

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该计划为幸存者提供心理支持、经济赔偿，以及正式承认或道歉。报告指出，延长申请期限将改善优先群体获得支持的机会，其中包括原住民和托雷斯海峡岛民、残障人士、养老护理机构中的人员以及囚犯。

政府等待审查结果

调查主席、工党议员乔迪·贝利亚表示，延长该计划十分紧迫。与此同时，联邦政府尚未说明是否会支持延长该计划的运作。社会服务部长塔尼娅·普利伯塞克的一名发言人表示，政府一直在加快申请审理，并将等待法律规定的该计划八年期审查结论。其报告预计将于11月公布。

Knowmore法律服务机构负责人杰基·米德表示，议会作出的选择将决定幸存者今后是否能够获得补偿。

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