Межпартийный парламентский комитет Австралии рекомендовал продлить работу Национальной программы возмещения для людей, переживших сексуальное насилие над детьми в учреждениях. Программа должна действовать до тех пор, пока не будут рассмотрены все поданные заявления, сообщает ABC News.

Сейчас программа должна прекратить прием новых заявлений 30 июня 2027 года, а завершить работу — 30 июня 2028 года. Комитет, в который входят депутаты от Лейбористской партии, оппозиции и Зеленых, также предложил перенести крайний срок подачи заявлений на 31 декабря 2027 года.

Очередь заявлений может сохраниться до 2029 года

По расчетам ABC News, при нынешнем темпе рассмотрения — почти 1 000 заявлений в месяц — программа не сможет обработать все заявки, которые уже находятся в ее производстве, до 2029 года. Министерство социальных услуг ожидает, что до действующего дедлайна ежемесячно будет поступать более 1 500 новых заявлений.

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Программа предусматривает психологическую поддержку, финансовую компенсацию, а также официальное признание или извинения для пострадавших. В отчете отмечается, что продление срока подачи заявлений улучшит доступ к поддержке для приоритетных групп, в частности аборигенов и жителей островов Торресова пролива, людей с инвалидностью, людей в учреждениях ухода за пожилыми и заключенных.

Правительство ожидает результатов обзора

Председатель расследования, депутатка-лейбористка Джоди Белия, заявила, что продление программы является неотложным. В то же время федеральное правительство пока не сообщило, поддержит ли оно продление ее работы. Представитель министра социальных услуг Тани Плиберсек заявил, что правительство ускоряло рассмотрение заявлений и будет ждать выводов предусмотренного законом восьмилетнего обзора программы. Его отчет должны обнародовать в ноябре.

Руководитель юридической службы Knowmore Джеки Мид заявила, что выбор, который будет сделан в парламенте, определит, будут ли пострадавшие и далее иметь доступ к возмещению.

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