Międzypartyjny komitet parlamentarny Australii zalecił przedłużenie działania National Redress Scheme dla osób, które przeżyły wykorzystywanie seksualne dzieci w instytucjach. Program powinien działać do czasu rozpatrzenia wszystkich złożonych wniosków, informuje ABC News.

Obecnie program ma przestać przyjmować nowe wnioski 30 czerwca 2027 roku, a zakończyć działalność 30 czerwca 2028 roku. Komitet, w którego skład wchodzą deputowani Partii Pracy, opozycji i Zielonych, zaproponował także przesunięcie terminu składania wniosków na 31 grudnia 2027 roku.

Kolejka wniosków może utrzymać się do 2029 roku

Według wyliczeń ABC News, przy obecnym tempie rozpatrywania niemal 1 000 wniosków miesięcznie program nie zdoła rozpatrzyć wszystkich wniosków, które są już w toku, przed 2029 rokiem. Departament Usług Społecznych oczekuje, że do obecnego terminu co miesiąc będzie napływać ponad 1 500 nowych wniosków.

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Program zapewnia wsparcie psychologiczne, rekompensatę finansową, a także formalne uznanie lub przeprosiny dla osób poszkodowanych. W raporcie wskazano, że wydłużenie terminu składania wniosków poprawi dostęp do wsparcia dla grup priorytetowych, w tym Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w placówkach opieki dla seniorów oraz więźniów.

Rząd oczekuje na wyniki przeglądu

Przewodnicząca dochodzenia, deputowana Partii Pracy Jodie Belyea, oświadczyła, że przedłużenie programu jest pilne. Jednocześnie rząd federalny nie poinformował jeszcze, czy poprze przedłużenie jego działania. Rzecznik minister usług społecznych Tanyi Plibersek powiedział, że rząd przyspieszył rozpatrywanie wniosków i będzie czekał na wnioski z przewidzianego prawem ośmioletniego przeglądu programu. Jego raport ma zostać opublikowany w listopadzie.

Szefowa służby prawnej Knowmore Jackie Mead powiedziała, że wybór dokonany w parlamencie zdecyduje o tym, czy osoby poszkodowane będą nadal miały dostęp do rekompensaty.

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