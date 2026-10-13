Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Chiny mają wyłączną strefę ekonomiczną i szelf kontynentalny na wodach na wschód od wyspy Tajwan. Według niej działalność Chin na tych wodach odbywa się w ramach ich suwerennych praw i jurysdykcji oraz jest zgodna z prawem.

Odpowiedź na oświadczenie USA

Jak podaje ECNS, Mao Ning złożyła to oświadczenie w odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny Departamentu Stanu USA. Amerykański resort określił działalność morską Chin w pobliżu wschodniego wybrzeża Tajwanu jako „głęboko destabilizującą” sytuację.

Chińska dyplomatka oświadczyła, że według stanowiska Pekinu to nie strona chińska powoduje problemy i niestabilność w tej części akwenu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Pekinu w sprawie Tajwanu

Mao Ning nazwała również kwestię Tajwanu wewnętrzną sprawą Chin i oświadczyła, że zewnętrzna ingerencja jest niedopuszczalna. Wezwała USA do przestrzegania zasady jednych Chin i trzech wspólnych chińsko-amerykańskich komunikatów, a także do ostrożnego podejścia do kwestii Tajwanu.

Według niej Stany Zjednoczone powinny podejmować konkretne działania na rzecz utrzymania ogólnych relacji między Chinami a USA, a także pokoju i stabilności w regionie.

Czytaj nas na