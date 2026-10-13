W Malawi kierowcy są zmuszeni nocować na stacjach paliw w kolejkach po paliwo, podczas gdy taksówkarze nie mogą pracować, a pasażerowie znaleźli się w trudnej sytuacji. Najdotkliwiej sytuacja jest odczuwalna w Blantyre, handlowym centrum kraju, gdzie niedobór paliwa ponownie się nasilił.

Kolejki trwają przez noc

Jeden z kierowców, Harry Jim, powiedział, że spędził noc na stacji paliw i nadal czekał na możliwość zatankowania samochodu. Według TimesLIVE, niedobór paliwa pozbawił także dochodów kierowców motocykli przewożących pasażerów.

Motocyklista Paul Christopher powiedział Reutersowi, że nie pracuje już od trzech tygodni, ponieważ nie może kupić benzyny. Według niego, po wznowieniu dostaw kierowcy będą musieli przede wszystkim spłacić długi nagromadzone w czasie przestoju.

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Władze wskazują na niedobór walut

Kryzysy paliwowe są powracającym problemem Malawi od wielu lat i były jedną z ważnych kwestii podczas ubiegłorocznych wyborów. Sytuacja tymczasowo się poprawiła po zwycięstwie prezydenta Petera Muthariki i podwyżce cen paliw, jednak ponownie się pogorszyła po rozpoczęciu wojny w Iranie pod koniec lutego.

Rząd Malawi wyjaśnia kryzys niedoborem walut obcych. Prezydent Mutharika ma nadzieję, że nowa pożyczka Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomoże ustabilizować gospodarkę, jednak porozumienie w tej sprawie nie zostało jeszcze osiągnięte.

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